Starkbierfest mit Schwester Ilse und Bruder Barnabas

Plus Ilse Aigner war zu Besuch beim Rennertshofener Starkbierfest in Bertoldsheim. Die Landtagspräsidentin sah sich selbst nur als Vorprogramm.

Eine zornige Landtagspräsidentin und ein milder Bruder Barnabas, der sich aus seiner stillen Klause, nach Jahren der Zurückgezogenheit, wieder auf die Bühne des Rennertshofener Starkbierfestes begab: Wie immer wartete der CSU-Ortsverein mit einem politischen Schwergewicht auf. Allerdings kannte Ilse Aigner ihre Rolle in der Schlossgaststätte in Bertoldsheim: „Hier sehen Sie mich stehen als Vorprogramm zu Bruder Barnabas.“ Und der war kein Geringerer als Barnabas-Urgestein Alfred Ehrnstraßer. Er hatte zuletzt 2016 als Mönch den Rennertshofenern die Leviten gelesen. Nun kam das bewährte kirchliche Kaliber wieder zum Einsatz.