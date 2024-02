Unbekannter fährt ein Auto an und kümmert sich nicht um den Schaden

Ein Unbekannter hat ein geparktes Auto in Bertoldsheim angefahren. Trotz eines beträchtlichen Schadens ist er weitergefahren.

Einen Blechschaden in Höhe von rund 3000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr verursacht.

Ein Neuburger hatte sein Auto in Bertoldsheim geparkt

Ein 35-Jähriger Neuburger hatte sein Auto währenddessen am Rand der Marxheimer Straße geparkt in Bertoldsheim geparkt. Als er zurückkam, bemerkte er einen frischen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Zeugen sollen sich bei der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 melden. (AZ)