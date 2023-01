Verkehrsunfälle und "Sonderaufgaben": Feuerwehr Bertoldsheim blickt zurück

Plus Die Mitglieder der Bertoldsheimer Feuerwehr können auf ein abwechslungsreiches Jahr zurückblicken. Vor allem beim Nachwuchs hat sich einiges getan.

Zu den 57 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Bertoldsheim, die zur Generalversammlung ihrer Wehr in die Schlossgaststätte Schlamp kamen, gesellte sich hochkarätiger Besuch. Landrat Peter von der Grün, Bürgermeister Georg Hirschbeck, Altbürgermeister Ernst Gebert, die Gemeinderäte Gerhard Lang, Jürgen Schlamp und Alexander Weigl, sowie Ehrenkommandant Alois Seefried wollten sich über den aktuellen Stand im Bertoldsheimer Feuerlöschwesen informieren.