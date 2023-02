Viel Kameradschaft: Soldatenverein Bertoldsheim-Erlbach zieht Bilanz

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Bertoldsheim-Erlbach blickt bei seiner Jahresversammlung einem Jubiläum entgegen. Auch Ehrungen stehen auf der Agenda.

In vielen Ortschaften kämpfen die Soldaten- und Kameradschaftsvereine (SKV) um das Überleben. Oft fehlt der Nachwuchs. Eine Überalterung ist die Folge. Nicht so beim SKV Bertoldsheim-Erlbach. Dort konnte der Vorsitzende Leo Schiller bei der diesjährigen Jahresversammlung stolze 121 Mitglieder vermelden. 32 von ihnen waren zur Sitzung in die Schlossgaststätte in den Rennertshofener Ortsteil Bertoldsheim gekommen.

Wie aktiv der Verein ist, zeigte die Grußrede vom Rennertshofener Gemeinderat Alexander Weigl. Der Verein sei fest verankert in der Gemeinde und zähle zu den Aktivposten. Besondere Anerkennung verdiene der Verein mit seinem Engagement bei kirchlichen Anlässen. „Dort stellt ihr oft die stärkste Gruppe“, sagte er.

Soldaten- und Kameradschaftsverein Bertoldsheim-Erlbach hat 121 Mitglieder

Für langjährige Vereinstreue wurde bei der Jahresversammlung fünfmal das Ehrenzeichen an verdiente Mitglieder verliehen. So erhielten die Nadel in Gold Gerhard Sillet, Uwe Hüttinger, Robert Hirschinger, Tobias Stadlmayr und Jürgen Lang.

Der Verein darf sich über drei neue Mitglieder freuen, muss aber auch vier Mitglieder betrauern. Die letzte Ehre erwiesen die Anwesenden ihren Kameraden Alois Seefried senior, Jakob Herrmann, Alfred Schiele und Hans Artner senior.

Bereits jetzt wirft das geplante Jubiläumsfest in zwei Jahren seine Schatten voraus. Der Verein beginnt mit den Vorbereitungsarbeiten. Leo Schiller bat vor allem die jüngeren Mitglieder um tatkräftige Unterstützung.