Wegen Neubau der Donaubrücke: Fischer fürchten Stauseeabsenkung

Die Arbeiten an der neuen Donaubrücke bei Bertoldsheim sind nach der Winterpause wieder angelaufen. Zum Betonieren der Plattformen auf den Pfeilern muss der Stausee für etwa sechs Wochen um 1,50 Meter abgesenkt werden. Das schadet der Fischwelt und bringt Einbußen bei der Stromerzeugung.