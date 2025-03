Wie die Arbeitsagentur Frauen und Männern beim Wiedereinstieg hilft

Am 8. März ist Weltfrauentag - ein Tag, der die Errungenschaften der Frauen in unserer Gesellschaft würdigt. Seit über einem Jahrhundert ist der Weltfrauentag ein Symbol für den Kampf um Gleichberechtigung, für Chancengleichheit und die Anerkennung der Leistungen von Frauen in allen Lebensbereichen. In der Arbeitswelt spielen Frauen eine entscheidende Rolle - allerdings stehen sie hier auch immer noch vor einigen Hürden.

In der Region 10 arbeiten immer mehr Frauen

Im Stadtgebiet Ingolstadt und den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen waren laut Agentur für Arbeit nach aktuellstem Stand (Juni 2024) insgesamt knapp 94.300 Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, rund 4000 mehr als noch im Juni 2020. Von diesem Plus entfallen etwa 3500 weibliche Beschäftigte auf nichtdeutsche Staatsangehörige. Deren Anteil macht am Gesamtvolumen 14,5 Prozent (13.700) aus. Während bei den beschäftigten Frauen 51,4 Prozent einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, sind es beim „starken Geschlecht“ nur gut acht Prozent.

Auch in diesem Jahr möchte die Agentur für Arbeit Ingolstadt ab 12. März wieder ein umfangreiches Angebot unterbreiten, das nicht nur Frauen anspricht, die sich in der Familienzeit befinden und den Wunsch haben, wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren, sondern alle Interessierten.

Die Arbeitsagentur Ingolstadt unterstützt beim Wiedereinstieg

Die Berufsberatung im Erwerbsleben unterstützt dabei unter anderem mit einem Beratungsangebot zur beruflichen Orientierung und Qualifizierung. Diese Beratung hilft, berufliche Ziele und Interessen zu identifizieren und passende Arbeitsbereiche zu erkunden, die den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechen. Zudem ergänzen regelmäßige Telefonsprechstunden sowie Onlineinformationsveranstaltungen das Angebot.

Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) informiert in verschiedenen Onlineveranstaltungen. Themen sind beispielsweise, wie Familie und Beruf unter einen Hut gebracht werden können, wie Ausbildung in Teilzeit funktioniert oder welche Feinheiten bei der Vorbereitung von Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen zu beachten sind.

Mit weiteren Expertinnen und Experten werden zudem zahlreiche Veranstaltungen zu Themen wie BestAger 50+, Wissenswertes zur Rente, erfolgreiche Integration, KI und Körpersprache und vieles mehr angeboten.

Kontakt zur „Berufsberatung im Erwerbsleben“ der Agentur für Arbeit Ingolstadt ist möglich per Mail an Ingolstadt.BBiE@arbeitsagentur.de oder unter der Nummer 0841/9338181.

Sämtliche Angebote sind kostenlos und für alle Interessierten frei. Eine Veranstaltungsübersicht gibt es online auf der Website der Arbeitsagentur.

Im März und April gibt es folgende Online-Veranstaltungen zum Thema:

Mittwoch, 12. März: „Gut vorbereitet – Mein Wiedereinstieg“

Mittwoch, 19. März: „Rente – Gut informiert aus erster Hand!“

Freitag, 21., 26. März und 4. April: „Von der Bewerbung bis zum Vorstellungsgespräch“

Mittwoch, 26. März: „Teilzeitausbildung – Eine Chance für Alle“ (AZ)