Besitzerin hört lauten Knall: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht am Sportheim

Karlshuld

Besitzerin hört lauten Knall: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht – Auto in Grasheim angefahren

In Grasheim wird ein Auto am Sportheim angefahren und ist deutlich beschädigt. Die Polizei Neuburg bittet nach der Unfallflucht des Verursachers um Hinweise.
    In Grasheim wird ein Auto am Sportheim beschädigt. Der Fahrer flieht vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise.
    In Grasheim wird ein Auto am Sportheim beschädigt. Der Fahrer flieht vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend in Grasheim bei Karlshuld ein geparktes Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet.

    Besitzerin hört Knall – später findet sie ihr Fahrzeug mit deutlichem Schaden an der Seite

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg stand der Wagen am Dienstag gegen 20 Uhr abends gegenüber dem Sportheim in der Augsburger Straße in Grasheim. Die Besitzerin hörte um diesen Zeitraum einen lauten Knall von draußen. Als sie gegen 21.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen deutlichen Schaden an der linken Fahrzeugseite, ihres VW Beetle fest. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

