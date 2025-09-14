Zu selten sonnig: Der verregnete Sommer trübt die Bilanz des Neuburger Brandlbads

Noch ist das Neuburger Brandlbad eine knappe Woche geöffnet. Doch die letzten Tage dürften an der Gesamtbilanz nichts mehr ändern, und die fällt heuer durchwachsen aus. Rund 75.000 Badegäste besuchten nach Angaben der Stadtwerke heuer das Freibad. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr zählte das Brandlbad etwa 82.000 Besucherinnen und Besucher, im Rekordsommer 2003 waren es sogar 112.000 Badegäste.

Ein schwacher Juli im Neuburger Brandlbad

Vor allem der schwache Juli macht sich in der Bilanz bemerkbar. Bei anhaltend schlechtem Wetter kamen im Hochsommer-Monat gerade einmal 14.000 Gäste. Normalerweise könne man in dieser Jahreszeit etwa mit dem Doppelten rechnen, sagte Bäderchef Maik Müller im NR-Interview. An besonders verregneten Tagen fanden nicht einmal 100 Menschen den Weg ins Bad.

Auch zum Saisonende ist Müller nach wie vor unzufrieden mit den Besucherzahlen – zu unbeständig war das Wetter in diesem Sommer. „Die Saison hat gut angefangen, mit schönen, heißen Tagen“, erinnert er sich. So war der Juni mit knapp 23.000 Besucherinnen und Besuchern der besucherstärkste Monat, der stärkste Tag war der 22. Juni mit 3223 Badegästen.

Der Regen trübt die Jahresbilanz des Freibads

Doch der Hochsommer brachte nicht die erhofften Besuchermassen. Man hätte ein paar zusätzliche starke Tage mit 3000 Besuchern gebraucht, um das Geschäft anzukurbeln, so der Bäderchef, der aber nicht zu sehr hadern möchte. „Das Wetter kommt, wie es kommt. Dem müssen wir uns fügen.“

Ein Bild aus dem Juli – das Brandlbad war an den verregneten Hochsommertagen fast ausgestorben. Foto: Fritz Weiß (Archivbild)

Brandlbad-Fans haben noch ein paar Tage, bis das Bad am Freitag, 19. September, zum letzten Mal heuer öffnet. Nach einer Woche Pause startet dann das Neuburger Parkbad am Samstag, 27. September, in die Wintersaison. Die Woche Pause ist laut den Stadtwerken notwendig, um die Kassenautomaten im Brandlbad ab- und im Parkbad wieder aufzubauen, außerdem nutzt das Bäderteam die Zeit für letzte Vorbereitungen im Hallenbad.

Die Stadtwerke weisen noch auf eine besondere Veranstaltung hin, die nach Saisonschluss, am 27. September, im Brandlbad stattfindet. Dann richtet der Donauruderclub ein Kanu-Polo-Turnier aus.