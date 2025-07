Schockanruf in Eitensheim – Betrüger erbeuten 8000 Euro

Mit einer dreisten Betrugsmasche ist eine Rentnerin am Mittwoch in Eitensheim von bislang unbekannten Täter, um 8000 Euro gebracht worden. Gegen 12 Uhr erhielt die Frau laut den Angaben der Polizeiinspektion Ingolstadt einen Anruf von einem angeblichen Rechtsanwalt, der ihr mitteilte, ihre Tochter hatte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine sofortige Inhaftierung zu verhindern, muss dringend eine Kaution in bar gezahlt werden.

Eitensheim: Rentnerin wird Opfer eines skrupellosen Betrugs durch falschen Rechtsanwalt

Verängstigt und unter massiven Druck glaubte die Seniorin dem Anrufer. Sie übergab das Bargeld gegen 13 Uhr an einen unbekannten Mann, der sich als Abholer ausgab. Erst Stunden später telefonierte sie mit ihrer tatsächlichen Tochter und erkannte, dass sie Opfer eines Schockanrufs geworden war. Daraufhin meldete sie sich bei der Polizei.

Rentnerin um 8000 Euro betrogen – Polizei sucht Hinweise

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise. Wer am Mittwochmittag in Eitensheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. Der gesuchte Abholer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, normale Statur, blond-braune Haare, schwarz gekleidet und mit hochdeutscher Aussprache. (AZ)