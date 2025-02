65-Jähriger wird Opfer eines Betrügers

Ein 65-jähriger Rentner aus Neuburg ist am Montag das Opfer eines Betrügers geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 65-Jährige gegen 14.30 Uhr in der Sudetenlandstraße von einem Pkw-Fahrer angesprochen, der ihn mit angeblich teuren Uhren köderte. Im weiteren Verlauf begaben sich der Rentner und der bislang Unbekannte in die Wohnung des 65-Jährigen.

Betrüger erbeutet 50 Euro von dem 65-jährigen Neuburger

Dort gelang es dem Unbekannten, dem Rentner 50 Euro für die überlassene und angeblich hochwertige Uhr abzunehmen. Bei der übergebenen Uhr handelte es sich jedoch um eine minderwertige Fälschung. Der Unbekannte wird als circa 55 Jahre alt, 180 cm groß, normale Statur, 3-Tage-Bart, beschrieben. Er war mit einem schwarzen SUV unterwegs. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 08431/67110 entgegen. (AZ)