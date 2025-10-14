Betrüger tauschen Dach am Haus einer Seniorin aus

Vier Männer suchten am Montagvormittag in Gerolfing eine Seniorin auf. Wie die Polizei mitteilt, boten sie der Frau Dachreinigungsarbeiten an. Die Frau zeigte sich damit einverstanden, musste dann jedoch feststellen, dass das betreffende Dach zwischen Haus und Garage durch die vier Handwerker nicht gereinigt, sondern gleich komplett ausgetauscht wurde. Für die Arbeiten verlangten die Männer danach über 3000 Euro. Die Seniorin händigte 2000 Euro aus, woraufhin sich die Arbeiter mit einem Lieferwagen entfernten. Angehörige der Frau verständigten schließlich die Polizei, da ihnen die Vorgehensweise der Handwerker sehr dubios vorkam. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Lieferwagen, besetzt mit den vier Männern, in Tatortnähe angetroffen werden. Bei den vier Tätern handelte es sich um Männer im Alter von 22 bis 32 Jahren. Nur einer der Männer hat einen Wohnsitz in Deutschland. Die Beschuldigten wurden zunächst vorläufig festgenommen. Es handelt sich bei ihnen um überörtliche Täter, die bereits mehrfach mit ähnlichen Vorgehensweisen in Erscheinung getreten sind. Gegen die Männer wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Nötigung eingeleitet und sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (AZ)

