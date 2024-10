Beim Autoverkauf betrogen: Karlshulderin verliert 30.000 Euro

Eine böse Überraschung erlebte eine Frau aus Karlshuld, die ihren Audi auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten hatte.

Der angebliche Käufer nannte der Frau aus Karlshuld falsche Personalien

Wie die Polizei mitteilt, hat ihr der angebliche Käufer falsche Personalien genannt und auch eine gefälschte Überweisungsbestätigung zukommen lassen. In dem Glauben, dass alles seine Richtigkeit habe, übergab die Frau das Auto an einen namentlich bekannten Transporteur. Der Transporteur wiederum hat das Fahrzeug im Wert von rund 30.000 Euro in Dortmund an den Täter übergeben. (AZ)