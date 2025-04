Betrugsmasche: Seniorin wird Opfer von falschen Freunden

Opfer einer miesen Betrugsmasche ist eine Seniorin in Weilach geworden. Zwei bislang Unbekannte klingelten am frühen Donnerstagnachmittag an der Wohnanschrift der 86-jährigen Frau und gaben sich als alte Freunde ihres verstorbenen Ehemanns aus. Die Geschädigte ließ die beiden ins Haus, während des rund halbstündigen Besuches gelang es den Tätern Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro zu entwenden.

Von den Tätern liegt nur eine spärliche Beschreibung vor, einer der beiden war männlich, etwa 50 und 60 Jahre alt, mit grau melierten Haaren. Die zweite Person war weiblich und hatte dunkelblonde Haare. Die beiden flüchteten im Anschluss mit einem weißen oder silbernen Pkw mit der Anfangsbuchstabenkombination SLÜ (Schlüchtern). Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Tel. 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)