26.000 Euro Schaden: Zwei Betrunkene verursachen in Neuburg mehrere Unfälle

Zwei betrunkene Autofahrer haben in Neuburg gleich mehrere Unfälle verursacht. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. 14.000 Euro Schaden sind das Ergebnis einer Trunkenheitsfahrt, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Neuburg ereignete. Gegen 23.55 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie ein Autofahrer mehrere Absperrpfosten „Am Schwalbanger“ in Neuburg frontal mit seinem Fahrzeug umfuhr. Der zunächst unbekannte Fahrer flüchtete anschließend mit seinem Pkw von der Unfallstelle.

Eine halbe Stunde später erhielt die Polizei eine weitere Mitteilung über einen Verkehrsunfall, welcher sich im Neuburger Stadtteil Bruck ereignete. Hierbei fuhr ein Pkw gegen einen Gartenzaun und eine Straßenlaterne. Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, war der vor Ort angetroffene 61-jährige Fahrzeuglenker auch für den Verkehrsunfall „Am Schwalbanger“ verantwortlich. Die eingesetzten Beamten konnten bei dem in Neuburg wohnhaften Unfallverursacher erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellen.

Zwei betrunkene Autofahrer verursachen in Neuburg einen Schaden von 26.000 Euro

Es wurde daher eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein des 61-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Einen Schaden von knapp 12.000 Euro verursachte außerdem eine 58-jährige Autofahrerin am Freitagabend gegen 21.45 Uhr. Die in Neuburg wohnhafte Fahrzeuglenkerin fuhr mit ihrem Pkw in einer Stichstraße entlang der Münchener Straße. Alkoholbedingt kam diese von der Fahrbahn nach rechts ab, touchierte eine Hecke sowie einen Gartenzaun und riss am Ende des Zauns einen Briefkasten ab.

Die Unfallverursacherin versuchte anschließend zu wenden, um erneut Richtung Münchener Straße zu fahren. Bei dem Wendemanöver fuhr sie noch gegen ein geparktes Wohnmobil. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der 58-Jährigen eine Alkoholisierung von knapp 2,4 Promille festgestellt werden. Die Dame musste sich im weiteren einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)