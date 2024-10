80-Jähriger fährt betrunken in ein Blumenbeet

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Neuburg hat am Dienstagnachmittag in der Heugasse unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der Senior gegen 13.15 Uhr in der Heugasse in Richtung Augsburger Straße. Auf Höhe der Abzweigung Steigäcker bog der 80-Jährige nach links ab, fuhr dabei über ein Blumenfeld und blieb danach stehen. Zeugen verständigten schließlich den Rettungsdienst.

Polizei stellt Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest

Bei der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, zu einem Alkotest war der 80-Jährige jedoch nicht mehr imstande. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 80-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Am Blumenfeld entstand derweil nur ein geringer Schaden. (AZ)