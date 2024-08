Mit 1,4 Promille bei Kontrolle in Schrobenhausen erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle Montagnacht gegen 0.45 Uhr ist in Schrobenhausen eine 45-Jährige mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Die Mercedesfahrerin aus Schrobenhausen hatte eine Fahne, also musste sie sich einem Alkohol-Test unterziehen.

Der ergab einen Wert von 1,4 Promille. Im Krankenhaus wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Frau musste ihren Führerschein sofort abgeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. (AZ)