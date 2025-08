Fast 1,5 Promille: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Am Samstagfrüh gegen 5.20 Uhr hat die Polizei in Neuburg an der Münchner Straße ein Auto angehalten.

Ein Mann aus Karlskron wurde betrunken am Steuer erwischt

Da die Beamten beim Fahrer, einem 55-Jährigen aus Karlskron, Alkoholgeruch bemerkt haben, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Daraufhin musste der Mann zur Blutentnahme, außerdem wurde sein Führerschein eingezogen. Der Karlskroner wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (AZ)