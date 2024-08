Betrunken mit dem Auto zur Polizei gefahren

Ein 53-Jähriger aus dem Gemeindebereich Berg im Gau hat sich am Samstag in der Früh selbst in eine missliche Lage gebracht. Morgens um 7 Uhr fuhr zur Polizeidienststelle nach Schrobenhausen, um den Diebstahl seiner Geldbörse anzuzeigen. Er war mit einem Kleintransporter nach Schrobenhausen gefahren.

Auf der Dienststelle bemerkten die Beamten, dass der Mann eine Fahne hatte. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von knapp über 2 Promille an. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Den Führerschein konnte er nicht abgeben, denn der steckte im gestohlenen Geldbeutel. Jetzt hat der Mann nicht nur Aufwand, seine Papiere neu zu besorgen, sondern vor allem ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt am Hals. (AZ)