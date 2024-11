21-Jähriger randaliert in einer fremden Wohnung

Ein 21-Jähriger hat am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr betrunken in der Wohnung eines Bekannten randaliert. Dabei ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Als er auch noch auf die Bewohner losgehen wollte, wurde die Polizei gerufen.

Ein 21-Jähriger musste die Nacht in der Polizeizelle in Schrobenhausen verbringen

Da der junge Mann nach Angaben der Polizei nicht zu beruhigen war, kam er in Gewahrsam. Die Nacht musste er anschließend in der Polizeizelle verbringen. Ein Alkotest hat bei dem Mann einen Wert von 1,4 Promille ergeben. Er muss nun mit einem Verfahren wegen Sachbeschädigung rechnen. (AZ)