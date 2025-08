Betrunkene Autofahrerin übersieht Kreisverkehr an der B16

Am Freitagabend gegen 22.40 Uhr hat sich auf der B16 beim Kreisverkehr zur Münchener Straße in Neuburg ein Unfall ereignet.

Eine betrunkene Autofahrerin fuhr geradeaus über den Kreisverkehr an der B16 in Neuburg

Wie die Polizei mitteilt, war eine 49-jährige Ingolstädterin auf der B16 von Ingolstadt kommend Richtung Rain unterwegs. Am Kreisverkehr fuhr die Autofahrerin jedoch geradeaus, überfuhr ein Verkehrszeichen und blieb in der Bepflanzung des Kreisels hängen. Ein Alkoholtest im Anschluss an den Unfall ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Bei dem Unfall am Kreisel in Neuburg wurde niemand verletzt

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, allerdings wurde das Auto stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto beträgt rund 6000 Euro, am Kreisverkehr rund 1000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)