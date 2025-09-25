Drei Kinder verletzt: Betrunkene Autofahrerin fährt in den Graben

Am Mittwochnachmittag fuhr eine 38-Jährige aus Kelheim zusammen mit einer 35-Jährigen und deren drei Kindern (neun, zehn und zwölf Jahre alt) von Manching in Richtung Forstwiesen. Kurz vor dem Ortsschild Forstwiesen kam die Fahrerin von der Straße ab, fuhr über die Gegenspur und landete mit ihrem Auto im Graben. Bei dem Unfall wurden die drei Kinder leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

Die Fahrerin hatte bei dem Unfall bei Manching mehr als 1,3 Promille

Da die Polizisten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bemerkten, machte die Fahrerin einen Test, der einen Wert von mehr als 1,3 Promille ergab. Zudem waren die Kinder nicht angeschnallt, außerdem fehlte ein Kindersitz. Die Fahrerin hatte einen Gurtstecker im Anschnaller, um den Warnton zu deaktivieren.

Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „Gefährdung des Straßenverkehrs“ eingeleitet. Im Zuge dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden. Gegen die Beifahrerin wird ebenfalls ermittelt. Aufgrund ihrer Garantenstellung hätte sie laut Polizei nicht mit ihren Kindern mit der alkoholisierten Fahrerin mitfahren dürfen. Die Staatsstraße musste für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. (AZ)