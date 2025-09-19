Betrunkene und bekiffte Frau stürzt in Ingolstadt vom Rad: medizinische Behandlung verweigert

Eine 34-jährige Ingolstädterin ist am Donnerstagabend in der Heydeckstraße mit ihrem Pedelec gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Über 1,6 Promille und Cannabis im Spiel: Frau mit E-Bike touchiert Bordstein und stürzt

Laut Polizei Ingolstadt touchierte die Frau gegen 20 Uhr auf dem Weg in Richtung Nordbahnhof alleinbeteiligt einen Bordstein und kam daraufhin zu Fall. Sie erlitt mehrere Schürfwunden, verweigerte jedoch eine Behandlung durch den Rettungsdienst. Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, stand die Radfahrerin mit mehr als 1,6 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss und gab zudem an, Cannabis konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen die 34-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)