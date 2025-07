Radfahrerin mit 2,3 Promille im Blut kollidiert mit geparktem Audi und flüchtet

Am Samstagabend gegen 18 Uhr war eine 47-Jährige mit ihrem Fahrrad auf einem Fußweg entlang der Regensburger Straße in Mailing unterwegs. Hierbei hatte sie offensichtlich starke Gleichgewichtsprobleme, und so musste sie sich an einer Engstelle zunächst an dem ordnungsgemäß geparkten Audi eines Ingolstädters festhalten.

Beim Wiederanfahren verlor sie dann vollends das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, wobei sie gegen den geparkten Audi stieß und diesen beschädigte. Der 59-jährige Besitzer konnte die Kollision beobachten und forderte die Fahrradfahrerin, die durch den Sturz unverletzt geblieben war, zum Stehenbleiben auf. Diese flüchtete jedoch mit ihrem Fahrrad und versteckte sich in einem angrenzenden Acker.

Autobesitzer verfolgt betrunkene Radlerin: Sie hatte wohl 2,3 Promille im Blut

Dort wurde sie von dem Audi-Halter ausfindig gemacht und an die verständigte Polizeistreife übergeben werden konnte. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrradfahrerin zeigte den Grund für ihre Gleichgewichtsprobleme: Er ergab einen Wert von knapp über 2,3 Promille. Die Fahrradfahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sie erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

Die Fahrt mit dem Fahrrad durfte sie ebenfalls nicht fortsetzen. An dem geparkten Audi entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)