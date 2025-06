Raserfahrt bei Kösching: Betrunkener flüchtet durchs Fenster vor der Polizei

Mit einem Sprung aus dem Fenster aus der Wohnung im zweiten Stock wollte ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt vor einer Polizeikontrolle flüchten. Der Mann stand unter Verdacht, betrunken mit seinem hochmotorisierten Auto gegen ein Verkehrszeichen gefahren zu sein und Unfallflucht begangen zu haben.

Am Montagabend gegen 21.45 Uhr war der Mann nach Angaben der Verkehrspolizei Ingolstadt mit seinem schwarzen Mercedes AMG auf der Staatstraße 2035 in Richtung Lenting unterwegs. An der Einmündung zur Nordtangente raste er viel zu schnell in die Kurve, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrszeichen, dann über 100 Meter über die angrenzende Wiese und anschließend wieder auf die Fahrbahn. Von dort fuhr er weiter auf die Nordtangente in Richtung Waldhausstraße.

Raserfahrt bei Kösching: Unfallfahrer versteckt sich vor der Polizei und flüchtet aus dem Fenster

Die Polizei ermittelte über das Kennzeichen die Besitzerin des Fahrzeuges. Beamte fuhren zur Meldeadresse. Der Wagen stand abgesperrt und mit deutlichen Spuren der Kollisionen vor der Tür. Die 25-jährige Frau gab zwar an, sie wäre zur Unfallzeit gefahren, doch die Polizei hatte schnell Zweifel an ihrer Version. Vielmehr gab es Hinweise darauf, dass der 35-jährige Ehemann gefahren war.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich dann auch Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes. Offensichtlich war er bei einem Bekannten in der Wohnung. Als die Beamten dort auftauchten, sprang der 35-Jährige aus dem Fenster der Wohnung im Obergeschoss. Dabei verletzte er sich, sodass er geschnappt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallfahrt in Kösching endet mit 20.000 Euro Schaden am Mercedes AMG

Dort musste er auch Blut abgeben, weil er offensichtlich betrunken war. Der Mercedes, an dem ein Schaden von über 20.000 Euro entstanden war, wurde zur Spurensicherung kurzzeitig sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Unfalles, auch hinsichtlich der Fahrt des Mercedes vor und nach dem Unfall, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt, Tel. 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)