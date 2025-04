Betrunkener verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Ein betrunkener 25-Jähriger hat am Samstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ingolstädter Straße in Großmehring einen Unfall verursacht und ist danach geflohen. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, rangierte der Mann gegen 16.50 Uhr aus einer Parklücke und stieß dabei mit dem Fahrzeugheck gegen ein anderes Fahrzeug. Nachdem der Unfallverursacher den Schaden an seinem und am anderen Auto begutachtet hatte, entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und fuhr zu einer nahegelegenen Tankstelle.

25-jähriger Unfallverursacher verweigert Alkotest

Dort fiel auf, dass der 25-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Nach Klärung des Sachverhalts wurde der fahruntüchtige Mann zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt, zuvor verweigerte der Mann einen Alkotest. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Das geparkte Auto am Parkplatz des Supermarktes wurde im Frontbereich beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro. (AZ)