Neuburger fährt mit knapp drei Promille noch Auto

Die Polizei hat am Sonntagabend einen betrunkenen Autofahrer aus Neuburg in der Ostendstraße aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22.30 Uhr fiel der 56-Jährige einer Polizeistreife auf, als er laut Polizei mit eingeschaltetem Warnblinklicht von der Sudetenlandstraße in den Kreisverkehr zur Ostendstraße einfuhr und danach in diese abbog. Dort wurde der 56-Jährige angehalten.

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in der Neuburger Ostendstraße

Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab knapp drei Promille. Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Der Mann musste sich in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)