Betrunkener fährt mit dem Auto zum Bierholen

Am Sonntagabend hat sich ein 41-Jähriger an einer Ingolstädter Tankstelle mit vier Flaschen Bier versorgt. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann hier einem anderen Kunden wegen alkoholbedingter Ausfallerscheinungen auf. Allerdings stieg der 41-Jährige danach wieder in sein Auto und fuhr nach Hause.

Dort traf ihn die Polizeistreife, die benachrichtigt worden war, noch in seinem Auto an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)