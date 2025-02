Alkoholisierter Fahrer kracht in Leitplanke

Am Dienstag gegen 9.50 Uhr ist ein 47-Jähriger in Großmehring mit seinem Auto betrunken gegen eine Leitplanke gefahren und bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der Autofahrer überfuhr bei Großmehring an der Einmündung B16a / Güsselberg zunächst eine Verkehrsinsel, bevor er frontal gegen die dortige Leitplanke stieß. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht an den Beinen. Sein Fahrzeug wurde schwer im Frontbereich beschädigt, sodass dieses abgeschleppt werden musste.

Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von zwei Promille beim Unfallverursacher

Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 5000 Euro geschätzt, an der Leitplanke entstand zudem ein Schaden von etwa 3000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Alkotest erbrachte einen Wert von über zwei Promille. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Feuerwehr Großmehring war mit zwei Einsatzfahrzeugen und zwölf Einsatzkräften am Unfallort. (AZ)