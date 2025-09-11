Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Betrunkener Autofahrer in Neuburg unterwegs: Polizei stoppt 36-Jährigen mit 1,5 Promille

Neuburg

Mit 1,5 Promille in Neuburg unterwegs – Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in der Nacht

Am Donnerstag in der Früh wird ein 36-Jähriger von der Polizei Neuburg angehalten. Der Alkoholtest zeigt ein deutliches Ergebnis – der Mann ist betrunken.
    • |
    • |
    • |
    Betrunkener Autofahrer mit 1,5 Promille in Neuburg von Polizei gestoppt.
    Betrunkener Autofahrer mit 1,5 Promille in Neuburg von Polizei gestoppt. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Unter Alkoholeinfluss ist Donnerstagfrüh ein 36-jähriger Autofahrer in der Sudetenlandstraße von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.

    Neuburg: Autofahrer wird wegen Alkoholkonsums die Weiterfahrt verwehrt

    Wie die Polizei Neuburg berichtet, wurde der 36-Jährige gegen 2.00 Uhr dort im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Der Mann roch nach Alkohol und ein Alkotest ergab 1,5 Promille. Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und somit die Weiterfahrt verhindert. Dem 36-Jährigen wurde in der Klinik Neuburg Blut entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden