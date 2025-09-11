Mit 1,5 Promille in Neuburg unterwegs – Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in der Nacht

Unter Alkoholeinfluss ist Donnerstagfrüh ein 36-jähriger Autofahrer in der Sudetenlandstraße von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.

Neuburg: Autofahrer wird wegen Alkoholkonsums die Weiterfahrt verwehrt

Wie die Polizei Neuburg berichtet, wurde der 36-Jährige gegen 2.00 Uhr dort im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Der Mann roch nach Alkohol und ein Alkotest ergab 1,5 Promille. Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und somit die Weiterfahrt verhindert. Dem 36-Jährigen wurde in der Klinik Neuburg Blut entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)