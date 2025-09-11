Icon Menü
Betrunkener Autofahrer rast mit 78 km/h in Ingolstadt - Polizei zieht ihn aus dem Verkehr

Ingolstadt

Mit 78 Stundenkilometern in der Stadt unterwegs

In Ingolstadt hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der außerdem viel zu schnell unterwegs war.
    
    
    
    Ein 56-jähriger Autofahrer wurde in Ingolstadt mit 1,4 Promille im Blut von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.
    Ein 56-jähriger Autofahrer wurde in Ingolstadt mit 1,4 Promille im Blut von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Foto: David Inderlied/dpa

    Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Münchener Straße in Ingolstadt wurde am Mittwoch gegen 21.30 Uhr ein betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 56-jährige Mann aus Ingolstadt war zuvor mit 78 Stundenkilometern bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 1,4 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (AZ)

