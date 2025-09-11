Mit 78 Stundenkilometern in der Stadt unterwegs

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Münchener Straße in Ingolstadt wurde am Mittwoch gegen 21.30 Uhr ein betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 56-jährige Mann aus Ingolstadt war zuvor mit 78 Stundenkilometern bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 1,4 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (AZ)

85049 Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stundenkilometer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis