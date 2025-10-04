Stromausfall in Karlskron: Betrunkener Autofahrer demoliert Stromkasten

Am Freitagabend war ein Ingolstädter gegen 22 Uhr mit seinem Chevrolet auf der Ingolstädter Straße in Karlskron unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 38-Jährige ursprünglich an der versetzten Kreuzung nach links in die Hauptstraße einbiegen. Weil er jedoch nicht abbremste, fuhr er fast geradeaus weiter.

Ein Autofahrer aus Ingolstadt war schuld an einem Stromausfall in Karlskron

In der Folge überfuhr er einen Stromkasten, der vollständig zerstört wurde, und stieß mit seinem Auto durch eine Hecke eines Privatgrundstücks. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug, stürzte in den Hauptkanal und blieb auf dem Dach im Wasser liegen. Der durchnässte Unfallverursacher blieb laut Polizei nahezu unverletzt und konnte sich selbstständig aus seinem Auto befreien.

Grund für den Unfall war nach Angaben der Polizei möglicherweise auch, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest an der Unfallstelle ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Darüberhinaus wurde der Führerschein des 38-Jährigen sichergestellt.

Die Feuerwehr Karlskron war beim Unfall vor Ort

Wegen des demolierten Stromkastens fiel in mehreren Haushalten Karlskrons der Strom aus. Die Freiwillige Feuerwehr Karlskron war mit zahlreichen Kräften zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle vor Ort. (AZ)