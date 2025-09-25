Ärger im Schwimmbad: Betrunkener springt über das Drehkreuz und will flüchten

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr hat ein 32-Jähriger für einigen Ärger in der Donautherme in Ingolstadt gesorgt.

Ein Badegast sprang in der Donautherme über das Drehkreuz und wollte flüchten

Nachdem der laut Polizei sichtlich alkoholisierte Besucher seinen Spind nicht mehr gefunden hatte, halfen ihm Mitarbeiter bei der Suche und begleiteten ihn daraufhin zum Kassenbereich. Dort weigerte er sich jedoch, den offenen Restbetrag von knapp zehn Euro zu zahlen.

Schließlich sprang er über das Drehkreuz und wollte flüchten, was die Mitarbeiter aber verhindern konnten. Gegenüber den herbeigerufenen Polizisten zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ, außerdem beleidigte der Badegast die Beamten. Schlussendlich wurde dem Badegast ein Platzverweis erteilt, zudem muss er mit einem Hausverbot rechnen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.