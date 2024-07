Rowdy auf der Autobahn: Mit 1,2 Promille auf Schlangenlinien-Fahrt

Die Polizei konnte einen 42-Jährigen aus Leipzig am Sonntagabend an der Anschlussstelle Lenting anhalten und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Autofahrer mit 1,26 Promille auf der Autobahn A9 unterwegs gewesen ist. Einem 19-Jährigen war der weiße BMW des Mannes bereits ab Greding aufgefallen, weil er in Schlangenlinien unterwegs war und der Fahrer ihn immer wieder überholt und ausgebremst hatte.

Die Polizei hielt den betrunkenen Autofahrer in Lenting an

Als der BMW-Fahrer auf den Parkplatz Gelbelsee fuhr, folgte ihm der 19-Jährige und verständigte die Polizei. Allerdings gelang es ihm nicht, den 42-Jährigen an der Weiterfahrt zu hindern. Das schaffte erst die Polizei in Lenting. Nach dem Alkoholtest wurden der Autoschlüssel und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Er kam mit dem Streifenwagen zur Dienststelle, wo eine Blutentnahme erfolgte. Auf den 42-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. (AZ)