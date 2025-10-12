Betrunkener fährt mit 30 km/h und Schlangenlinien auf der Autobahn

Ein Autofahrer mit erheblichen, alkoholbedingten Ausfallerscheinungen ist von der Verkehrspolizei Ingolstadt auf der Autobahn bei Kipfenberg gestoppt worden. So teilte es die Polizei mit.

Mit starken Schlangenlinien und teilweise nur 30 km/h, war ein 52-jähriger Mann aus der Gemeinde Greding am 11. Oktober gegen 20.10 Uhr mit seinem Auto auf der A9 in Richtung München unterwegs. Er konnte von Beamten der Verkehrspolizei Ingolstadt zur Kontrolle angehalten werden. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass eine Alkoholisierung von über einem Promille bei diesem Autofahrer vorlag.

Polizei Ingolstadt stoppt Betrunkenen nahe Kipfenberg auf der A9

Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Den betrunkenen Autofahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Glücklicherweise wurde kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet oder sogar geschädigt. (AZ)