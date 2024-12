Betrunkener kollidiert mit Zivilfahrzeug der Polizei

Ein 63-jähriger Neuburger ist am Dienstag mit seinem Pkw gegen ein ziviles Dienstfahrzeug der Polizeiinspektion Neuburg gekracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Zivilfahrzeug gegen 11 Uhr auf der Gerichtsstraße in nördlicher Fahrtrichtung und musste an der Einmündung zur Landschaftsstraße verkehrsbedingt anhalten. Dort bog der 63-Jährige in die Gerichtsstraße ein und touchierte dabei mit seinem Heck das Heck des Zivilfahrzeugs der Beamten.

4000 Euro Schaden bei Unfall mit Zivilfahrzeug der Neuburger Polizei

Durch den Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Schaden von rund 4000 Euro, verletzt wurde keiner der Insassen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt, ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, anschließend musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)