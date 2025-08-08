Mit 2,5 Promille gegen Hauswand gefahren

Am Donnerstag gegen 17 Uhr fuhr ein 55-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto in der Bahnhofstraße vorwärts gegen eine Hauswand. Beim anschließenden Rückwärtsfahren touchierte er auch noch ein Verkehrsschild. Drei aufmerksame Passanten nahmen sich dem Mercedes-Fahrer an, berichtet die Polizei. Sie wählten den Notruf und verwahrten den Fahrzeugschlüssel bis zum Eintreffen der Polizei. Ein Alkoholtest bestätigte die anfängliche Vermutung. Der Test ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Dem Ingolstädter wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Mercedes entstand ein Front- sowie Heckschaden. Außerdem wurde die Wand und das Verkehrsschild beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt circa 4500 Euro. Den 55-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)

