Geschlagen und gespuckt: Münchner sorgt für Ärger auf dem Herbstfest

Am Montagabend gegen 19.40 Uhr kam es auf dem Herbstfest in Ingolstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen aus dem Raum München und einem 38-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Der Mann aus dem Raum München schlug auf dem Herbstfest in Ingolstadt zu

Wie die Polizei mitteilt, schlug der Münchner seinem Kontrahenten einmal mit der Faust auf den Körper, wodurch der Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen leicht verletzt wurde. Der Schläger wurde durch schließlich vom Sicherheitsdienst vom Festgelände verwiesen. Davon unbeeindruckt, spuckte er einem 46-jährigen Mitarbeiter zweimal ins Gesicht.

Da sich der Mann weiterhin nicht beruhigte und erheblich alkoholisiert war – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille - musste dieser die Nacht in einer Ausnüchterungszelle der Polizeiinspektion Ingolstadt verbringen. (AZ)