Betrunkener Neuburger fährt Auto an und flüchtet

Am Freitagabend wurde die Polizei gegen 18.30 Uhr nach Heinrichsheim in die Schulstraße gerufen. Eine unbeteiligte Zeugin hatte beobachtet, wie ein geparktes Auto angefahren worden war und der Unfallverursacher daraufhin flüchtete. Aufgrund der Angaben der Zeugin konnte ein 65-Jähriger Neuburger ausfindig gemacht werden, der gegenüber der Polizei einen offenkundig betrunkenen Eindruck machte. Ein Alkoholtest bestätigte die Vermutung mit einem Wert von 1,7 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)