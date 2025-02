34-jähriger Neuburger greift Polizisten an

Ein 34-jähriger Mann aus Neuburg ist am Dienstagabend in der Luitpoldstraße in Gewahrsam genommen worden, nachdem er zuvor einen Polizeibeamten angegriffen hatte. Laut Angaben der Polizei meldeten sich gegen 20.35 Uhr Zeugen und teilten mit, dass der 34-Jährige vor einem Imbiss randalieren würde. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 34-Jährige sehr aggressiv und fing sofort an, die Beamten zu beleidigen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 34-Jährige massiven Widerstand und schlug einem Beamten ins Gesicht.

Randalierender Neuburger stand unter Alkoholeinfluss

Der Neuburger wurde anschließend gefesselt und zur Prüfung seiner Haftfähigkeit in die Klinik Neuburg gebracht. Auch dort beleidigte er die Beamten weiterhin. Der 34-Jährige stand unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab über 1,2 Promille. Nach der Untersuchung durfte der 34-Jährige die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (AZ)