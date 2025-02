Nächtlicher Einsatz: Betrunkener stürzt und attackiert Rettungskräfte

In der Nacht auf Sonntag hatte sich ein 55-jähriger Mann derart betrunken, dass er in der Münchener Straße in Neuburg gestürzt ist. Gegen 3.44 Uhr trafen Kräfte des Rettungsdienstes ein, um Erste Hilfe zu leisten. Der Mann verhielt sich jedoch, wie die Polizei berichtete, aggressiv gegenüber den Rettungskräften, was dazu führte, dass die Polizei hinzugezogen werden musste.

Aggressiver Vorfall in Neuburg: Betrunkener greift Rettungskräfte und Polizei an

Als die Polizeibeamten ankamen, steigerte sich die Aggressivität des Neuburgers weiter, sodass die Beamten ihn schließlich fesseln und in Gewahrsam nehmen mussten. Der Mann, der nun mit einem Strafverfahren rechnen muss, wehrte sich gegen die Maßnahmen der Polizei und beschimpfte die Einsatzkräfte. Alle Beteiligten blieben unverletzt. (AZ)