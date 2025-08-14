Ingolstadt: Radfahrer mit 1,6 Promille flüchtet nach Frontalaufprall – Polizei stellt ihn kurz darauf

Ein betrunkener Radfahrer hat Mittwochabend nach einem Unfall in Ingolstadt die Flucht ergriffen. Dies teilt die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mit.

Ingolstadt: Betrunkener 37-Jähriger in Ingolstadt von Polizei auf dem Rad gestoppt

Gegen 23 Uhr befuhren ein 37-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau verbotswidrig den Gehweg zwischen der Nürnberger Straße und der Unterführung am Nordbahnhof. Laut Verkehrspolizei Ingolstadt kam es dabei zu einem frontalen Zusammenstoß, bei dem beide stürzten und sich leicht verletzten. Der Mann entschuldigte sich kurz und fuhr davon, wurde jedoch in der Mautstraße von einer Streife gestellt. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Auf der Polizeidienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten. (AZ)