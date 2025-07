Betrunkener Radfahrer stürzt in Neuburg – aggressives Verhalten gegenüber Polizei

Ein 50-jähriger Radfahrer ist am Samstagmorgen in der Grünauer Straße in Neuburg gestürzt und hat sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg fuhr der Mann gegen 4.50 Uhr auf dem Radweg, als er nach rechts in den Grünstreifen abkam und mit dem Vorderrad gegen einen Stein prallte. Dabei stürzte er und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Fall auf dem Grünstreifen – Radfahrer stürzt betrunken in Neuburg und beleidigt Polizei

Laut Polizei beobachteten Zeugen den Unfall und informierten die Einsatzkräfte. Beim Radfahrer wurde starker Alkoholgeruch festgestellt, zudem zeigte er deutliche Ausfallerscheinungen. Da ein Atemalkoholtest nicht möglich war, wurde in der Klinik Neuburg eine Blutentnahme durchgeführt. Dort verhielt sich der Mann zeitweise aggressiv und beleidigte die Polizisten. Er erlitt mehrere Schürfwunden im Gesicht. Am Fahrrad entstand ein geringer Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)