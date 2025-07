Blutende Wunden und über 1,8 Promille: Betrunkener Radfahrer stürzt in Lenting bei Ingolstadt

Ein stark alkoholisierter Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in Lenting gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, war der 54-jährige belarussische Lkw-Fahrer gegen 16 Uhr mit dem Fahrrad in der Nürnberger Straße unterwegs.

Lenting bei Ingolstadt: Radfahrer mit 1,8 Promille verweigert Krankenhaus-Transport

Laut Polizei stand sein Lkw zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz Köschinger Forst. Der Mann stürzte aufgrund seiner Alkoholisierung und zog sich dabei eine blutende Wunde sowie vermutlich eine Nasenbeinfraktur zu. Eine Fahrt ins Krankenhaus lehnte er ab, der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Polizei stellte sowohl das Fahrrad als auch den Lkw-Schlüssel sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, eine Blutentnahme wurde angeordnet. (AZ)