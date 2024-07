Betrunkener Radfahrer bleibt mit Lenker an Auto hängen und begeht Fahrerflucht

Offenbar betrunken und in Schlangenlinien ist am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ein Radfahrer auf der Rohrenfelser Straße unterwegs gewesen. Er war derart unsicher unterwegs, dass er mit seinem Fahrradlenker erst an der Fahrzeugseite und dann am Außenspiegel eines geparkten Autos hängen blieb. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Betrunken in Rohrenfelser Straße: Radfahrer verursacht Unfall und flieht

Ein aufmerksamer Zeuge forderte den Radfahrer auf, den Schaden zu melden und bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort zu bleiben. Der junge Mann wehrte sich jedoch vehement dagegen und fuhr auf der Rohrenfelder Straße weiter in Richtung stadteinwärts davon. Die Polizei sucht Zeugen, denen der Radfahrer aufgefallen ist.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, weiße Cargohose, dunkelblonde Haare. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 08431/67110 bei der Polizei melden. (AZ)