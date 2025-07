Betrunkener Randalierer bespuckt Polizeibeamte

Ein Bewohner einer Unterkunft in Ingolstadt, Franziskanerwasser 17, hat am Samstagvormittag Polizeibeamte angegriffen und beleidigt. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, hatte zuvor ein Sicherheitsmitarbeiter der Unterkunft über die Einsatzzentrale eine Streitigkeit zwischen zwei Mitbewohnern gemeldet, einer der Bewohner hatte zudem ein Fenster in der Unterkunft zerstört. Vor Ort konnte ein erheblich alkoholisierter Mann angetroffen werden, welcher sich bei der Kontrolle zunehmend aggressiv verhielt.

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis