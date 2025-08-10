Betrunkener verursacht Großeinsatz mit Polizeihubschrauber

Ein hilfloser Betrunkener hat am Freitag bei Eichstätt einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, wurde der Polizeiinspektion Eichstätt gegen 18.30 Uhr ein zunächst unbekannter, stark alkoholisierter junger Mann gemeldet. Ein Jäger hatte diesen nördlich von Landershofen auf einem Feldweg liegend angetroffen. Vor Eintreffen einer Streifenbesatzung verschwand der Mann in einem Waldgebiet. Aufgrund der Äußerungen des jungen Mannes gegenüber dem Jäger, seines Zustandes durch die Alkoholisierung und des gefährlichen Geländes mit steilem Abhang, gingen die Beamten von einer hohen Gefahr für den Mann aus. Auch die nächtlichen Temperaturen machten eine eilige Suche nach dem Betrunkenen unumgänglich.

Polizeihubschrauber sucht in Eichstätt nach hilflosem Betrunkenen

Durch die Integrierte Leitstelle wurden die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung und die Freiwilligen Feuerwehren Landershofen und Buchenhüll alarmiert. Zudem wurden ein Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel des ASB Ingolstadt zu Hilfe gerufen. Nachdem der Polizeihubschrauber bei der Suche mehrfach eine Person aufspüren konnte, welche sich offensichtlich immer wieder in Landershofen vor dem Hubschrauber versteckte, wurden auch die Anwohner auf den Einsatz aufmerksam.

Freiwillige Feuerwehr Landershofen greift Betrunkenen auf und übergibt ihn der Polizei

Ab etwa 20.20 Uhr gingen bei der Polizei vermehrt Meldungen von Anwohnern ein, nach denen der Gesuchte gesehen worden war. Um 20.40 Uhr konnte der Vermisste schließlich durch die Freiwillige Feuerwehr Landershofen im Ortsgebiet aufgegriffen und an die eingesetzte Streifenbesatzung übergeben werden. Da sich der junge Mann zunächst unkooperativ verhielt und seine Personalien nicht angeben wollte, wurde er zur Identitätsfeststellung mit zur Polizeiinspektion Eichstätt genommen und anschließend in die Obhut Angehöriger übergeben. (AZ)