Unfall an der Tankstelle: Verursacher hatte vorher anderweitig „getankt“

Ein Sachschaden in Höhe von 8500 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend auf dem Gelände einer Tankstelle an der Ingolstädter Straße in Neuburg ereignet hat. Gegen 19 Uhr wollte laut Polizei ein 44-Jähriger aus der Gemeinde Rennertshofen das Auto eines Bekannten umparken. Beim Rückwärtsfahren übersah er jedoch den Wagen eines 21-Jährigen aus Stuttgart. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge an der Heckstoßstange beschädigt.

Der Unfallverursacher in Neuburg hatte 0,8 Promille

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten beim 44-Jährigen eine deutliche Alkoholfahne. Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der Mann vor dem Unfall „getankt“ hatte. Das Messgerät zeigte einen Wert von 0,8 Promille an.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol. Zudem musste er vor Ort seinen Führerschein an die Polizei übergeben. (AZ)