Bevölkerungswachstum im Landkreis Eichstätt: Regionen mit Zuwächsen und Rückgängen

Eichstätt

Mehr Einwohner im Landkreis Eichstätt

Laut der aktuellen Statistik ist der Landkreis Eichstätt um mehr als 500 Einwohner gewachsen. Doch besonders in einer Region gehen die Zahlen zurück.
Von Redaktion
    Blick auf Eichstätt von der Willibaldsburg: Wie in der Stadt selbst, so sind auch im Landkreis Eichstätt die Einwohnerzahlen gestiegen. Foto: Christa Brand

    Laut des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung lebten zum 30. Juni dieses Jahres insgesamt 135.757 Personen im Landkreis Eichstätt. Das sind 505 Personen mehr als noch ein Jahr vorher, was wiederum eine Steigerung um 0,37 Prozent bedeutet. Das teilt das Landratsamt Eichstätt mit.

    In Wettstetten ist der Bevölkerungszuwachs am größten

    Bei 22 von 30 Gemeinden im Landkreis ist die Bevölkerungszahl gewachsen. Am meisten in Wettstetten, wo jetzt 165 Personen mehr leben als noch Mitte 2024. Das bedeutet ein Plus von 3,29 Prozent. Weitere Orte mit hohen Zuwachsraten liegen ebenfalls im Norden von Ingolstadt: die Gemeinde Eitensheim mit 1,44 Prozent (+43 Personen) sowie der Markt Buxheim mit 1,34 Prozent (+50 Personen). Einbußen müssen hingegen vorwiegend Gemeinden im westlichen Landkreis Eichstätt verzeichnen. Dazu zählen der Markt Wellheim mit -3,17 Prozent (-88 Personen), der Markt Dollnstein mit -2,65 Prozent (-77 Personen) sowie der Markt Mörnsheim mit -2,04 Prozent (-32 Personen).

    Die Kreisstadt Eichstätt bleibt mit 13.926 Personen die größte Gemeinde im Landkreis. An zweiter Stelle liegt weiterhin der Markt Gaimersheim, der trotz eines Rückgangs um 55 Personen aktuell 12.472 Einwohner zählt. Es folgen die Stadt Beilngries mit 10.216 Einwohnern (+0,82 Prozent, +83 Personen) sowie der Markt Kösching mit 9.785 Einwohnern (+0,71 Prozent, +69 Personen). (AZ)

