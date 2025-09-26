Icon Menü
Mit bewährtem Ticketsystem und neuer Außensauna: Neuburger Parkbad öffnet am 27. September

Neuburg

Neuburger Parkbad öffnet wieder: Diese Neuerung wartet auf die Besucher

Mit dem Ende der Brandlsaison öffnet an diesem Samstag das Neuburger Parkbad wieder seine Türen. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun - und die Besucher dürfen sich auch auf etwas Neues freuen.
Von Katrin Kretzmann
    Die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des Neuburger Parkbads laufen. Dazu gehört auch die Entnahme von Wasserproben, wie sie hier Mitarbeiter Johann Leidl aus dem Schwimmerbecken nimmt.
    Die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des Neuburger Parkbads laufen. Dazu gehört auch die Entnahme von Wasserproben, wie sie hier Mitarbeiter Johann Leidl aus dem Schwimmerbecken nimmt. Foto: Katrin Kretzmann

    Seit Wochen wird im Neuburger Parkbad schon gewerkelt, „nun sind wir in der heißen Phase vor der Eröffnung“, sagt Andreas Bichler. Nachdem sich das Brandlbad in die Herbst- beziehungsweise Winterpause verabschiedet hat, blickt der Bereichsleiter der Neuburger Stadtwerke mit seinem Team auf die anstehende Hallenbadsaison, die an diesem Samstag, 27. September, startet. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun – und die Besucher dürfen sich auch über eine Neuerung freuen.

