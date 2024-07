Glanzvoller „Sound of Mary“: Sommerkonzert der Maria-Ward-Realschule begeistert Publikum

Musik bewegt Menschen auf ganz unterschiedliche Weise. Sie löst Emotionen aus, weckt Energie, motiviert und stiftet Gemeinschaft. Dass Musik wirkt und begeistern kann, wurde beim Sommerkonzert der Maria-Ward-Realschule Neuburg am Dienstagabend ganz besonders deutlich – unter der engagierten Leitung der Lehrkräfte Nicole Schiller, Christoph Hoffmann und Fabian Mnich. Überaus erfreut zeigte sich darüber völlig zu Recht auch Rektorin Petra Schiele. Am Donnerstagabend gibt es eine zweite Auflage des Sommerkonzerts.

Musikalische Inspiration in Neuburg: Schüler glänzen beim Sommerkonzert

Wird an Grundschulen der Musikunterricht durch wenig nachvollziehbare Entscheidungen des Kultusministeriums immer mehr gekürzt, so geht die etablierte Neuburger Bildungseinrichtung mit der Musikförderung einen neuen und sicherlich sehr guten Weg. Seit der Einführung des Musikzweiges 2020 bietet die Maria-Ward-Realschule ein breites und solide angelegtes Spektrum verschiedenster musikalischer Bereiche an. Die Schülerinnen und Schüler bekommen somit die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen, um ihre Fähigkeiten in unterschiedlichen Schulensembles darzubieten.

Demgemäß war das Sommerkonzert im restlos gefüllten Kongregationssaal eine gute Möglichkeit, die Freude und Begeisterung, die von Musik ausgeht, mit zahlreichen Eltern zu teilen. Unter den zahlreich erschienenen Gästen war auch der Leiter des Schulwerkes der Diözese Augsburg, Peter Kosak.

Beiträge der Schulband wie „Hollywood Hills“ von Sunrise Avenue oder „In the end“ von Linkin Park wurden unter der Leitung von Christoph Hoffmann überaus vielseitig dargeboten, ganz zur Freude eines begeisterten Publikums. Engagiert und stimmlich homogen gab sich im Konzertverlauf der Jugendchor, unter der profunden Leitung von Nicole Schiller. Werke wie Tattoo (Loreen), Count on me (Bruno Mars) oder auch Never enough (Loren Allred) erfüllten den barocken Raum und wurden auch dynamisch bestens präsentiert.

Highlihgt des Abends: Abschlussklasse zeigt beim Sommerkonzert, was sie kann

Glanzvoll musizierte auch das Schulorchester unter der Leitung von Fabian Mnich. Besonders der Soundtrack aus Schindlers Liste (John Williams) oder Mamma Mia (Highlights aus dem Film Soundtrek) wurden mit lautstarkem Applaus bedacht. Im Vordergrund standen dabei die Freude und Begeisterung für die Musik.

Ein Höhepunkt des kurzweiligen Abends war ohne Zweifel „Das kann uns keiner nehmen“ von der Band Revolverheld, intoniert von den Absolventinnen und Absolventen der Schule. Gerade für die Abschlussklassen war dieses Sommerkonzert eine gute Möglichkeit, die über Jahre erworbenen Fähigkeiten bestens zu präsentieren.

Wer musiziert, erlebt spielerisch, dass es sich lohnt, sich anzustrengen. Auftritte vor Publikum sind daher für alle Akteure immer wieder motivierend und sorgen schließlich für große Begeisterung, so auch in diesem so versiert dargebotenen Konzert.